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Владимир Габулов: здорово, что к нам в республику приедет топ-клуб. Вдвойне рады, что это именно ЦСКА

Президент владикавказской "Алании" Владимир Габулов прокомментировал жеребьёвку Кубка России, в 1/16 финала его команде предстоит сыграть с московским ЦСКА.
фото: ФК "Алания"
"Мы рады, что вообще дошли до этой стадии Кубка России. Здорово, что к нам в республику приедет один из топ-клубов РПЛ. Вдвойне рады, что это именно ЦСКА. Лично для меня и Спартака Гогниева ЦСКА – не чужой клуб, с ним связаны большие победы и приятные воспоминания. Это футбольный праздник для всего региона, спустя много лет к нам в республику приедет топ-клуб. Уверен, что будет аншлаг.

Не думаем о том, что ЦСКА может привести не основной состав. Главное – насколько качественно наш клуб подготовится и настроится на эту игру.

Мы убеждены, что у нас очень хорошая команда. Матч против ЦСКА – возможность лишний раз это доказать, проверить свои силы против такого соперника и окончательно поверить в собственные возможности", — сказал Габулов в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Габулов ЦСКА Алания Кубок России
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Краснодар 8 17
2 Зенит 8 17
3 Ростов 8 17
4 ЦСКА 8 16
5 Локомотив 8 14
6 Спартак 8 14
...
16 Тамбов 8 5
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ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Торпедо 11 28
2 Химки 11 27
3 Ротор 11 22
4 Чертаново 11 20
5 Томь 11 19
6 СКА-Хабаровск 11 18
7 Шинник 11 16
8 Спартак-2 11 15
9 Нефтехимик 11 15
10 Чайка 11 14
11 Луч 11 13
12 Армавир 11 13
13 Нижний Новгород 11 13
14 Балтика 11 12
15 Авангард 11 11
16 Факел 11 9
17 Краснодар-2 11 9
18 Мордовия 11 9
19 Текстильщик 11 8
20 Енисей 11 6
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