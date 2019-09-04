"Мы рады, что вообще дошли до этой стадии Кубка России. Здорово, что к нам в республику приедет один из топ-клубов РПЛ. Вдвойне рады, что это именно ЦСКА. Лично для меня и Спартака Гогниева ЦСКА – не чужой клуб, с ним связаны большие победы и приятные воспоминания. Это футбольный праздник для всего региона, спустя много лет к нам в республику приедет топ-клуб. Уверен, что будет аншлаг.
Не думаем о том, что ЦСКА может привести не основной состав. Главное – насколько качественно наш клуб подготовится и настроится на эту игру.
Мы убеждены, что у нас очень хорошая команда. Матч против ЦСКА – возможность лишний раз это доказать, проверить свои силы против такого соперника и окончательно поверить в собственные возможности", — сказал Габулов в беседе с "Чемпионатом".
Владимир Габулов: здорово, что к нам в республику приедет топ-клуб. Вдвойне рады, что это именно ЦСКА
Президент владикавказской "Алании" Владимир Габулов прокомментировал жеребьёвку Кубка России, в 1/16 финала его команде предстоит сыграть с московским ЦСКА.
фото: ФК "Алания"
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