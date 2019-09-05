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Артем Дзюба назвал тренера "Ливерпуля" Клоппа "крутым дядькой"

Нападающий сборной России и "Зенита" Артем Дзюба перед матчем с Шотландией рамках отбора Евро-2020 рассказал, как относится к главному тренеру "Ливерпуля" Юргену Клоппу.
Фото: ТАСС
"Мои любимые английские слова? Ой, я не могу их здесь произнести! Что касается языка — я многое понимаю, что говорят на английском, но не все, конечно.

А вообще для меня сейчас Англия — это Юрген Клопп и "Ливерпуль". Очень нравится, во что они играют, и как он себя ведет. Вообще крутой дядька он.

Завтра нас ждет не просто матч, а битва характеров, настоящая заруба. Британский футбол — он такой", - цитирует Дзюбу Sport24.ru.


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Теги: Дзюба Зенит Клопп Ливерпуль АПЛ
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