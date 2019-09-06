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Власти заверили, что "Ростов" проведет все домашние матчи на "Ростов Арене"

"Ростов" все домашние игры этого сезона проведет на "Ростов Арене", сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
Фото: "Кремлевская пресса"
"Никакой конфликтной ситуации между "Ростовом" и "Спорт-Ин" нет. Были разногласия, но они улажены. Все оставшиеся домашние матчи "Ростов" будет играть на "Ростов Арене". Планируется, что стадион перейдет в собственность Ростовской области к концу года", - цитирует Аракеляна "Чемпионат".


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Теги: Ростов
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