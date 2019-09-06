Власти заверили, что "Ростов" проведет все домашние матчи на "Ростов Арене"
"Ростов" все домашние игры этого сезона проведет на "Ростов Арене", сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.
Фото: "Кремлевская пресса"
"Никакой конфликтной ситуации между "Ростовом" и "Спорт-Ин" нет. Были разногласия, но они улажены. Все оставшиеся домашние матчи "Ростов" будет играть на "Ростов Арене". Планируется, что стадион перейдет в собственность Ростовской области к концу года", - цитирует Аракеляна "Чемпионат".
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»