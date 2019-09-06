Власти заверили, что "Ростов" проведет все домашние матчи на "Ростов Арене"

"Ростов" все домашние игры этого сезона проведет на "Ростов Арене", сообщил министр спорта Ростовской области Самвел Аракелян.



Фото: "Кремлевская пресса"