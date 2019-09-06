Гжегож Крыховяк второй раз подряд признан игроком месяца в "Локомотиве"

Голосование за лучшего игрока «Локо» в августе прошло в одну калитку. С огромным перевесом, второй месяц подряд, лучшим футболистом месяца становится... Гжегож Крыховяк! ?



Узнай, как распределились голоса ?? https://t.co/KAo6xGyRsu pic.twitter.com/2zLOerCPEN — ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) September 6, 2019

Полузащитник Гжегож Крыховяк по итогам голосования болельщиков признан лучшим футболистом "Локомотива" в августе, сообщает пресс-служба железнодорожников.29-летний поляк получил 8?032 голоса или 66,9% от общего количества, обогнав хавбека Алексея Миранчука (1 844 голоса, 15,4%), полузащитника Антона Миранчука (1 320, 10,9%), хавбека Дмитрия Баринова (635 голосов, 5,3%) и защитника Ведрана Чорлуку (179 голосов, 1,5%).