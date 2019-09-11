Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что защитник армейцев и сборной России Марио Фернандес этим летом действительно мог перейти в "Зенит".
"Марио Фернандес и Федя Чалов вполне могли покинуть ЦСКА, причем и в том, и в другом случае предложения были сделаны очень хорошие. Не в два раза выше рынка, но очень достойные. Допускаю, что по тому же Марио мы больше не увидим таких цифр, ведь Фернандес не молодеет. Несмотря на выгодную финансовую составляющую, мы приняли решение, руководствуясь интересами команды, а не клуба как бизнес-предприятия.
Были разговоры о том, что ЦСКА и "Зенит" не переманивают друг у друга футболистов? Не переманивать и вести переговоры — разные вещи. Речь шла о том, что не пытаемся при непростой ситуации у футболиста и клуба повлиять на игрока, переманить и так далее. Об этом была договоренность. А вести переговоры никто не запрещал. Было очень достойное предложение.
Но я могу только еще раз восхититься Марио. Он по своему спортивному уровню и характеру — беспрецедентен. Фернандес сразу сказал, что хочет остаться в ЦСКА, что никакие финансовые аспекты его интересуют. Хотя понятно, что если бы трансфер в "Зенит" состоялся, то его зарплата существенно бы увеличилась. При этом Марио дал понять, что если ЦСКА этот трансфер выгоден, то он готов подчиниться решению руководства. Я с таким еще не сталкивался", - цитирует Бабаева "Чемпионат".
Роман Бабаев: было достойное предложение от "Зенита", но Фернандес сказал, что хочет остаться в ЦСКА
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