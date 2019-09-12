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Алексей Смертин поддержал юного футболиста, которого учителя в школе травят за причёску

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поддержал Прохора Ильина, которого критиковало руководство школы из-за прически в стиле Златана Ибрагимовича.

"Недавно я услышал историю четвероклассника из Красноярского края Прохора Ильиных, который любит футбол, играет в него и хочет быть похожим на Ибрагимовича. Он носит длинные волосы — казалось бы, в чем вопрос? Но учителя считают, что он не должен так ходить и тем самым давят на парня. Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики всего мира. Мы должны поддержать Прохора.

Дорогой Прохор! Юношеская Футбольная Лига приглашает тебя в Москву 9 октября. Приходи на матч ЦСКА — "Спартак". ЮФЛ — лига для сильных и смелых футболистов. Также мы организуем тебе тренировку с игроками одной из академий ЮФЛ. А 10 октября наша сборная сыграет с Шотландией. Приходи, давай будем болеть за наших! Всем мир, футбол и длинные волосы!", - сказал Смертин.

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?? Алексей Смертин @smertinofficial и ЮФЛ поддержали красноярского Ибрагимовича ? 10-летний Прохор Ильиных из Сосногорска Красноярского края играет в футбол, обожает Златана @iamzlatanibrahimovic и сделал причёску, как у него. Но администрации его школы это не понравилось – мальчику предложили либо поменять прическу, либо перейти на домашнее обучение. ? Прохора поддержал экс-капитан сборной России и советник президента @rfsruofficial Алексей Смертин, который всю карьеру провел с длинными волосами. ? ?? Смертин пригласил Прохора на матч ЮФЛ ЦСКА – «Спартак», тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на решающий матч отбора Евро-2020 Россия – Шотландия. ? ? ЮФЛ всегда за юношеский креатив, красивый футбол и самые разные причёски! ? #ЮФЛ #ЮношескаяФутбольнаяЛига #yflrussia #hairlikeibrahimovic

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Теги: Смертин
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