Алексей Смертин поддержал юного футболиста, которого учителя в школе травят за причёску

?? Алексей Смертин @smertinofficial и ЮФЛ поддержали красноярского Ибрагимовича ? 10-летний Прохор Ильиных из Сосногорска Красноярского края играет в футбол, обожает Златана @iamzlatanibrahimovic и сделал причёску, как у него. Но администрации его школы это не понравилось – мальчику предложили либо поменять прическу, либо перейти на домашнее обучение. ? Прохора поддержал экс-капитан сборной России и советник президента @rfsruofficial Алексей Смертин, который всю карьеру провел с длинными волосами. ? ?? Смертин пригласил Прохора на матч ЮФЛ ЦСКА – «Спартак», тренировку с одной из ведущих академий лиги, а также на решающий матч отбора Евро-2020 Россия – Шотландия. ? ? ЮФЛ всегда за юношеский креатив, красивый футбол и самые разные причёски! ? #ЮФЛ #ЮношескаяФутбольнаяЛига #yflrussia #hairlikeibrahimovic