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«Зенит» вынес «Арсенал», а Дзюба – Азмуна

«Зенит» вышел в единоличные лидеры российской Премьер-лиги, обыграв в матче девятого тура «Арсенал». Rusfootball.info — о стартовом матче тура.
Фото - "Твиттер" "Зенита"
«Арсенал» после провального начала и неудачного выступления в еврокубках постепенно пришёл в себя. Туляки оказались в непосредственной близости от лидеров, а в случае успешного вояжа в Санкт-Петербург и вовсе могли вплотную приблизиться к «Зениту», «Краснодару» и «Ростову». Впрочем, на «Газпром Арене» гости выглядели совсем невнятно. «Арсенал» не наиграл на ничью, хотя и мог воспользоваться небрежностью хозяев.

Перед матчем у «Зенита» возникли некоторые кадровые проблемы. Магомед Оздоев перебрал карточки, из-за чего не мог принять участие в матче. Учитывая форму, которую набрал в последнее время Оздоев, он становился фактически безальтернативным игроком центра поля. Сергей Семак выбрал весьма необычное решение вопроса — в опорную зону был переведён Дуглас Сантос.

В целом, эксперимент удался. Сантос провёл сильный матч, совершил впечатляющую «черновую» работу, записав на свой счёт несколько перехватов. Кроме того, он стал одним из лучших распасовщиков матча с точностью передач более 92%.

Упущенные шансы

«Зенит» доминировал и создавал давление. «Арсенал» пытался выходить из обороны с помощью коротких передач, только вот в этом компоненте гости совсем не преуспели. В среднем, они делали лишь по четыре точных паса до потери. А стоило только «Зениту» выходить вперёд в прессинг большими силами, как «Арсенал» сбивался на выносы к центру поля, где у Луценко практически не было шансов в борьбе с Ивановичем и Ракицким. Не смог ничего придумать и быстроногий Эванс Кангва, до которого мяч практически не доходил.

Тем не менее, у «Арсенала» были шансы. И первый из них уже предоставился в самом дебюте, когда Далер Кузяев, вернувшийся в состав, поскользнулся, подарив шикарный момент сопернику. Альварес выскочил один на один с Лунёвым, но пробил абсолютно бесхитростно во вратаря, хотя времени у испанца было даже больше, чем необходимо.

Расплата за этот промах пришла мгновенно. Уже через две минуты «Зенит» заработал угловой, Дуглас Сантос навесил, а Артём Дзюба, которого соперники по старой памяти не стали слишком жёстко прессинговать, смахнул мяч в угол головой.

После этого «Арсенал» словно подменили. Гости ничего не могли придумать впереди, совсем редко доходили до чужой штрафной и фактически отказались от высокого прессинга. За весь первый тайм «Арсенал» нанёс лишь два удара по воротам! Игроки гостей всего один раз встретились с мячом в чужой штрафной.

«Зенит» вынес «Арсенал», а Дзюба – Азмуна

Усреднённые позиции игроков. Слева - "Зенит", справа - "Арсенал"

Совершенно непонятная беззубость «Арсенала» в атаке могла привести к катастрофе ещё в первом тайме. «Зенит» много атаковал и заработал пенальти после того, как мяч попал в штрафной туляков в руку одному из защитников. Но Сердар Азмун в итоге не забил пенальти, а «Арсенал» сохранил шансы на вторую половину встречи.

Кто кого тащит?

После перерыва игра «Арсенала» несколько преобразилась, хотя и нельзя было сказать, что туляки стали действовать намного интереснее и эффективнее. Свой лучший момент они создали через 10 минут после возобновления игры. Один стандарт привёл к другому, фактически на линии штрафной. А дальше Берхамов, долго выцеливая, отправил мяч в самый угол ворот Лунёва. Голкипер «Зенита» оказался в крайне сложном положении, но, всё же, нужно отметить, что вратарь питерцев не спас.



Тем не менее, забив столь важный мяч, «Арсенал» вновь перешёл к сонному футболу первого тайма, за что и поплатился. «Зенит» был интереснее и агрессивнее. Уже через 10 минут Володько скосил Смольникова в своей штрафной, а Себастьян Дриусси отправил мяч в цель.

Дальше «Арсенал» пытался выправить ситуацию, но во второй раз отыграться гости не смогли. Более того, «Зенит» был намного ближе к третьему мячу. И его питерцы забили в концовке, когда на поле появился Олег Шатов. Хавбек «Зенита» здорово подключился к атаке и после отличнного навеса Жиркова головой пробил в угол.

К тому моменту поле уже покинул Сердар Азмун. Иранец так и толком не проявил себя в этом матче, зато повеселил публику во время замены. Форвард «Зенита» решил покинуть поле через центр, за что получил выговор от арбитра, который ещё и сопроводил его жёлтой карточкой. В итоге в эпизод вмешался Дзюба, который в прямо смысле слова вынес иранца с поля. Вряд ли стоит говорить о конфликте двух игроков, но эпизод получился весьма любопытным.



«Зенит» после этой победы оторвался от ближайших конкурентов на три очка. Теперь питерцы отправляются в Лион, где начнут свой путь в Лиге чемпионов.


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Теги: Зенит Арсенал
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