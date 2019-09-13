«Зенит» вынес «Арсенал», а Дзюба – Азмуна

«Зенит» вышел в единоличные лидеры российской Премьер-лиги, обыграв в матче девятого тура «Арсенал». Rusfootball.info — о стартовом матче тура.

Фото - "Твиттер" "Зенита"