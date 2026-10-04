"Контролировал все и везде". Хавбек сборной Намибии назвал самого сильного игрока сборной России

"Для меня самым сильным игроком сборной России был футболист под восьмым номером — Наиль Умяров. Он действительно хорош.
Играл в полузащите, контролировал все и везде. Действительно хороший футболист", - цитирует Хотто ТАСС.
Товарищеский матч между сборными России и Намибии состоялся вчера, 3 октября, в Екатеринбурге. Встреча проходила на стадионе "Екатеринбург Арена" и завершилась разгромным поражением гостей со счетом 0:6.
Полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 76-й минуте игры.