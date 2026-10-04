Португальский агент: адаптация Даку в "Спартаке" проходит медленнее, чем хотелось бы

- Даку нужно время на адаптацию к партнёрам и игре "Спартака". Тактика играет роль. Адаптация проходит медленнее, чем хотелось бы.
Угальде играет большую роль в "Спартаке" и уже знает чемпионат. Считаю, что оба футболиста могут занимать большое место в игре команды, - приводит слова Барбозы Metaratings.
Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно и заключил контракт до конца июня 2029 года. Форвард провел за красно-белых во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.
По итогам девяти сыгранных туров команда Хуана Карседо располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками в своем активе.