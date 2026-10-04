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Футболист сборной Намибии: обязательно куплю водку - жена сказала, что хочет попробовать

Футболист сборной Намибии Деон Хотто рассказал, что намерен купить водку.
Фото: Global Look Press
По словам Хотто, он хочет купить русскую водку и отвезти ее в ЮАР, потому что его просила об этом жена.

- Просил ли кто-то привезти водку? Если у вас есть с собой, то выпил бы прямо сейчас.
Сегодня обязательно куплю — отвезу бутылку в ЮАР. Жена сказала мне, что хочет попробовать русскую водку, - приводит слова Хотто "РИА Новости Спорт".

Вчера, 3 октября, сборная Намибии впервые в истории провела товарищеский матч с национальной командой России. Встреча состоялась в Екатеринбурге, а победу со счетом 6:0 одержала команда Валерия Карпина. Авторами забитых мячей стали: Лечи Садулаев, Константин Тюкавин, Данил Пруцев, Максим Глушенков, Максим Петров (пенальти) и Камаижанда Ндисиро (автогол).

Напомним, что во вторник, 6 октября, подопечные Валерия Карпина проведут товарищескую встречу со сборной Нигерии, матч состоится в Нижнем Новгороде. Ранее сборная России одержала победу над Ираном со счетом 2:0, игра состоялась в Казани.

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