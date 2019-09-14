- Было важно победить после домашнего поражения. После матчей сборных нам тяжело, у нас много игроков играют за свои национальные команды. В начале второго тайма чувствовалось, что было тяжело, подсели. Важная победа.
- В раздевалке шутили, что лучше выиграть 5:4, чем 1:0?
- Да нет. Самое главное - это победа. Неважно, какой счет. Для меня неважно, играть на ноль или нет. На ноль - это хорошо, но главное - это победа.
- Не появится некая принципиальность в матчах с "Сочи" из-за того, что такие тяжелые травмы получили?
- Нет. Жалко, когда игроки получают травмы. Антон Миранчук - важный игрок для нас, его брат тоже. У нас хороший коллектив, мы должны справиться с этими потерями. В среду у нас игра важная в Лиге чемпионов, поэтому нужно справляться с потерями.
- В Сочи будете готовиться?
- Да, в понедельник улетаем после тренировки. Здесь логистика лучше. Если лететь в Москву, потом опять придется тратить время на полет. Здесь будет восстановление, тренировка.
- "Байер" удобная команда для начала?
- В ЛЧ не бывает удобных команд. В том году были в группу, и все думали, что нам попались удобные соперники.
- Насколько готовы к Лиге чемпионов?
- Считаю, что хорошо. У нас был хороший опыт в том сезоне. ЛЧ - это не РПЛ, мы это понимаем. Нужно больше концентрации. Там все совсем по-другому.
Rusfootball.info
Гильерме: было важно победить после домашнего поражения (видео)
Вратарь "Локомотива" Гильерме прокомментировал выездную победу над "Сочи" (1:0).
Фото: ТАСС
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