"Локомотив" на своём официальном сайте опубликовал информацию по травмам полузащитника Антона Миранчука и защитника Бенедикта Хёведеса.
"В результате столкновения с футболистом "Сочи" Бенедикт Хёведес получил серьёзное рассечение в области глаза. Сразу после игры в раздевалке врач команды Никита Карлицкий наложил нашему защитнику более десяти швов. Бенедикт чувствует себя хорошо и горит желанием сыграть с "Байером-04", однако решение о его участии примет тренерский штаб в день матча.
Антон Миранчук получил травму стопы. В настоящее время Миранчук проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение о тактике лечения и сроках восстановления. На игру с "Байером-04" Антон полетит вместе с командой", — сказано в заявлении московского клуба.
"Локомотив" опубликовал информацию по травмам Миранчука и Хёведеса
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