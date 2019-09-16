Гогуа не сыграет против «Лудогорца», Шарлия под вопросом. Проклятие не отпускает ЦСКА

У красно-синих кадровые потери в каждой игре за последние пять туров. И настолько кошмарный отрезок – не первый. Может, это не просто невезение?..
Почти год назад ЦСКА уже сталкивался с массовой эпидемией. Тогда мы тоже делали отдельный материал. В конце лета 2018-го москвичи потеряли ряд футболистов. На Суперкубок вылетел Алан Дзагоев, который с тех пор так и не пришёл в себя из-за повреждений различной степени тяжести. Хосонов, обитающий теперь в «Тамбове», сломал пятую плюсневую кость правой стопы на самарском выезде. Дома с «Арсеналом» был вынужден покинуть поле ещё до перерыва Георгий Щенников - повреждение приводящей мышцы левого бедра.
А на искусственном газоне «Уфы» подорвались сразу двое – Магнуссон и многострадальный Абель Эрнандес.
«Армейцы» не просто достойно пережили тяжелый отрезок, но и вышли из него победителями. Осенью красно-синие выстрелили так, как не ждал от них никто до начала сезона. И бессмысленно теперь гадать, как бы получилось, если бы Гончаренко не латал левый фланг Жамалетдиновым и не пробовал там же (!) Бистровича, а имел полноценную обойму.
Через год ситуация повторилась.
На этот раз всё началось в домашней игре против «Сочи». Защитник Калугин подкатился со спины в Арнора Сигурдссона (и не получил даже жёлтой). Полузащитник покидал поле, плохо сдерживая слёзы. После матча, когда мелькала информация, будто исландец, возможно, сыграет против «Спартака» в следующем туре, вспоминать это было странно. Но хавбек не вернулся в игру до сих пор. Диагноз на официальном сайте клуба - повреждение капсульно-связочного аппарата правого голеностопного сустава.
В следующем матче был «Спартак» - и разрыв «крестов» от Ефремова (постарался Жиго). Против «Ахмата» вне игры оказался Набабкин из-за повреждения мягких тканей левой голени. Ещё через неделю на время без футбола остался универсальный Бийол. Диагноз такой же, как и у Сигурдссона.
В последней игре с «Тамбовом» ЦСКА лишился сразу двух защитников (с одним, правда, всё не до конца ясно). В начале второго тайма был вынужден замениться Гогуа. Точного диагноза нет, говорят только о мышечной травме. На смену новичку московской команды вышел Шарлия.
После игры стало известно, что у него растяжение.
«Чемпионат» сообщил, что решение по Шарлии пока под вопросом. Но даже с ним ситуация Гончаренко катастрофическая. Впереди Лига Европы (хорошо хоть не Лига чемпионов!), а в распоряжении у тренера только один хорошо знакомый и не привозящий регулярно центральный защитник – Магнуссон. Васин, если вы забыли, улетел на ещё одну операцию.
Дивеев выглядит намного хуже, чем минувшей весной: потеря мяча против «Арсенала» и голевая атака соперника в качестве свежей и наглядной иллюстрации. Плюс нечто похожее он выдавал и с «Тамбовом», но партнёры подстраховали. Шарлия на данный момент ещё не совсем прижился в московской команде.
Получается, теперь у Гончаренко один нападающий (при всём уважении к Нисимуре), один проверенный центральный защитник и тяжелейший отрезок на два фронта. Всё-таки Бекао страшный засранец, а Бабаеву следовало соглашаться на выкуп Комличенко.
Самое странное, что никто (по крайней мере, публично) не пытается искать объективные причины происходящего. Объясняются просто – невезение. На второй год Карреры в «Спартаке» из-за ряда «крестов» устроили такую охоту на ведьм, что об этом не забыть до сих пор. Тем более не перестают обсуждать:
- Стоял какой-то большой вес для приседаний, и Дима Комбаров задаёт вопрос Джорджо: «А как вы высчитываете вес? Если вот стоит здоровый Кутепов — 90 килограмм, и я, худой, – 60 кило – почему делаем всё одинаково?» Тот ничего не ответил. Дима ещё раз: «Ну так почему мы один и тот же вес делаем? Я не хочу травму получить». И тут д’Урбано говорит: «Просто ты сильный характером – из-за этого, - поделился Глушаков в недавнем интервью.
Вот только кого обвинять? Паулино Гранеро, который оказался востребованным и в сборной России, явно на стрелочника не тянет. Хотя бы потому, что прошлой осенью его не было в команде: он оставлял ЦСКА на полгода. Врача? Шагабутдин Керимов в ЦСКА слишком давно - непрофессионализм в таком месте, как «армейский» клуб, рассмотрели бы гораздо раньше, а своевольничать при жёстком Гончаренко (и Гинере) вряд ли получится.
Если тенденция продлится, Гончаренко придется самому закрывать дыру в обороне. Или ставить Онопко. Было бы легче, если бы Игнашевич не возглавил «Торпедо»: можно было дернуть и его. Сможет Гинер провернуть такой трансфер?
Это, конечно, всё шутки, но тренеру команды сейчас явно не до них. ЦСКА уже дозаявил Максима Елеева. Восемнадцатилетний правый защитник способен играть в центре, хотя фланг ему ближе. Он неплохо выступает за молодёжную команду «армейцев» и, вполне возможно, получит шанс в основе.
Других вариантов у Гончаренко может и не оказаться.
Фото: ПФК ЦСКА
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