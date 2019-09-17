"Они провели без профессионального футбола почти год, но у меня нет сомнений, что оба продолжат играть в клубах Премьер-Лиги. Другое дело — смогут ли они вернуться на тот уровень, чтобы вновь вызываться в национальную сборную. Всё будет зависеть от двух факторов. Первый — это талант, который у обоих, безусловно, есть. Второй — трудолюбие. Если вернуться на топ-уровень будет главной целью их жизни и они станут тренироваться на пределе своих возможностей, то всё возможно. Если они будут воспринимать футбол как работу и обеспечение высокого жизненного уровня, то о сборной можно забыть.
Практика советского футбола показывает, что профессиональные спортсмены выходили из мест лишения свободы и потом вновь феерили. Я говорю про Эдуарда Стрельцова и Юрия Севидова. И у них была гораздо более длительная отсидка, чем у Кокорина и Мамаева. Я был свидетелем этого, так что смело могу сказать: возвращение возможно", — приводят слова Колоскова "Известия".
Вячеслав Колосков: нет сомнений, что Кокорин и Мамаев продолжат играть в клубах РПЛ
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о будущем нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева.
Фото: Vesti.ru
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