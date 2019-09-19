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Президент "Оренбурга": наш газон нисколько не уступает натуральному полю

Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал недовольство главного тренера "Локомотива" Юрия Семина календарем чемпионата России.

После вчерашней победы над "Байером" (2:1) в гостевом матче Лиги чемпионов Семин призвал уделить внимание календарю с учетом того, что ближайший матч "Локомотива" в РПЛ состоится уже в воскресенье в Оренбурге на синтетике и начнется в 11:30 мск.

"Откровенно говоря, не понимаю, в чем вопрос. У нас в Оренбурге нет никакой 40-градусной жары, у нас нормальная футбольная погода и отличная синтетика. Наш газон нисколько не уступает натуральному полю, так что я не вижу здесь никаких проблем.

Изменения по поводу матча? А как тут изменить уже. Оставим как есть, матч уже состоится в это воскресенье. Мы сейчас как это будем все менять?", - цитирует Кияева Sport24.ru.


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Теги: Оренбург Семин Локомотив
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