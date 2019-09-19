Президент "Оренбурга" Владимир Кияев прокомментировал недовольство главного тренера "Локомотива" Юрия Семина календарем чемпионата России.
После вчерашней победы над "Байером" (2:1) в гостевом матче Лиги чемпионов Семин призвал уделить внимание календарю с учетом того, что ближайший матч "Локомотива" в РПЛ состоится уже в воскресенье в Оренбурге на синтетике и начнется в 11:30 мск.
"Откровенно говоря, не понимаю, в чем вопрос. У нас в Оренбурге нет никакой 40-градусной жары, у нас нормальная футбольная погода и отличная синтетика. Наш газон нисколько не уступает натуральному полю, так что я не вижу здесь никаких проблем.
Изменения по поводу матча? А как тут изменить уже. Оставим как есть, матч уже состоится в это воскресенье. Мы сейчас как это будем все менять?", - цитирует Кияева Sport24.ru.
Президент "Оренбурга": наш газон нисколько не уступает натуральному полю
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»