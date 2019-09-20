Олег Кононов: готов работать до побед. Неожиданно, что я не смог дать результат в кратчайший срок

- В Уфе всегда тяжело играть. Искусственное поле, хорошая атмосфера на трибунах, команда, настраивающаяся на лидеров вдвойне. Мы доминировали в плане контроля мяча, в плане передач, но нам не хватало остроты и обострений перед штрафной.
Что касается игры в обороне, за исключением момента с пропущенным голом, мы позволяли сопернику не так много создавать моменты. Это плюс с моей стороны.
Нам нужно терять меньше мячей перед штрафной, игра раскрепощённо. В матчах, которые мы проиграли, нам её и не хватало. Что касается самоотдачи, настроя и мотивации - всё это есть. Команда молодая, большинство игроков возраста до 25-ти лет и только сейчас мы основательно работаем над командной игрой.
Отсюда могут идти спады, проигрыши, но я верю, будут и победы. Мы будем бороться за каждое очко, за каждую победу. Такой период сейчас, мы должны его все вместе перетерпеть.
Ни в коем случае не отчаиваться. [Нужно] вставать с колен и двигаться дальше.
- Федун публично дал вам время до зимы. Сколько на исправление ситуации вы даёте себе сами?
- Неоднократно говорил, что каждому тренеру нужны победы, в том числе в "Спартаке". Не будет побед, не будет работы. Сколько я себе времени даю... Это время я жду, когда мы будем побеждать.
- Пресс-конференция задержалась на полчаса. Общались с руководством клуба или был разговор с командой на повышенных тонах?
- Никаких разговоров не было, повышенного тона не было. Все наши разборы идут не на эмоциях, а когда есть детальная информация по каждому игроку и команде в целом.
– Вам не кажется, что было бы по-мужски отказаться от должности тренера "Спартака", потому что нет игры и результата.
– Я делаю своё дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, они со мной. Игра на игру не приходятся, у нас были хорошие игры. У нас был очень сложный график, в еврокубках и сильными соперниками, на выезде и дерби с ЦСКА. Он функционально сказался. Я готов работать в "Спартаке" до побед – и это самое главное. Всё остальное… Я даже не хочу об этом говорить.
Достаточная группа игроков ушла, идёт перестройка. И на встрече с болельщиками главный акционер говорил, что ждать сиюминутного результата от молодой команды мы не вправе. Я как главный тренер всегда настраиваю футболистов на победу. Любого игрока – молодого или в возрасте. Это моя задача, я главный главный тренер, должен мотивировать их.
Но то, что получается с приходом новых игроков по ходу сезона, это не так просто, как кажется со стороны. В какой-то степени была неожиданность для меня, что я не смог в кратчайший срок сделать результат. Наши проигрыши в 1-2 мяча, в каждой игре у нас есть моменты. В какой-то игре меньше, в какой-то больше. Я верю в работу, будет это со мной или без меня. Сейчас у нас молодые амбициозные очень хорошие футболисты. Уверен, они будут прогрессировать и достигнут тех целей, которых ставит "Спартак", - приводит слова тренера корреспондент Rusfootball.info
Олег Кононов: готов работать до побед. Неожиданно, что я не смог дать результат в кратчайший срок
Главный тренер московского "Спартака" прокомментировал четвертое поражение своей команды подряд и рассказал, сколько он готов работать в московском клубе
ФК "Спартак"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»