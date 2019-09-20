Олег Кононов: готов работать до побед. Неожиданно, что я не смог дать результат в кратчайший срок

Главный тренер московского "Спартака" прокомментировал четвертое поражение своей команды подряд и рассказал, сколько он готов работать в московском клубе

ФК "Спартак"