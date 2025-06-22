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Тимощук высказался о несостоявшихся трансферах Осипенко и Даку в "Зенит"

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук прокомментировал срыв трансферов Максима Осипенко и Мирлинда Даку в петербургский клуб.
Фото: ФК "Ростов"
"Усилили бы они "Зенит"? Думаю, да. Тех футболистов, с которыми клуб ведет переговорный процесс, мы считаем сильными. Почему не пришли? Об этом нужно руководство спрашивать. Наше дело — работать . Мы работаем с тем материалом, который у нас есть", - сказал Тимощук "РБ Спорт".

Защитник Осипенко этим летом перешел из "Ростова" в московское "Динамо", хотя на игрока также претендовал "Зенит". Питерцы вели переговоры по трансферу Даку из "Рубина", однако в итоге стороны не смогли договориться о финансовых условиях контракта футболиста.

В минувшем сезоне РПЛ "Зенит" финишировал вторым, уступив одно очко "Краснодару" в борьбе за чемпионство.

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