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Рахимич - о Пьяниче: сейчас футболисты редко играют из-за любви к клубу, деньги очень важны

Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич высказался об уходе Миралема Пьянича из армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"У каждого есть свои запросы. Финансы, они очень важны на сегодняшний день. Сегодня футболисты редко играют из-за любви к клубу, деньги очень важны. Пьянич — звезда и действительно может попросить большую зарплату", - сказал Рахимич "Чемпионату".

Пьянич играл за ЦСКА с сентября прошлого года и стороны пока не договорились о новом контракте. Боснийский полузащитник стал обладателем бронзовых медалей РПЛ и Кубка России в составе армейского клуба. За красно-синих 35-летний футболист провел 25 матчей и отдал три ассиста.

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