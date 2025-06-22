"У каждого есть свои запросы. Финансы, они очень важны на сегодняшний день. Сегодня футболисты редко играют из-за любви к клубу, деньги очень важны. Пьянич — звезда и действительно может попросить большую зарплату", - сказал Рахимич "Чемпионату".
Пьянич играл за ЦСКА с сентября прошлого года и стороны пока не договорились о новом контракте. Боснийский полузащитник стал обладателем бронзовых медалей РПЛ и Кубка России в составе армейского клуба. За красно-синих 35-летний футболист провел 25 матчей и отдал три ассиста.
Рахимич - о Пьяниче: сейчас футболисты редко играют из-за любви к клубу, деньги очень важны
Экс-игрок ЦСКА Элвер Рахимич высказался об уходе Миралема Пьянича из армейского клуба.
Фото: ПФК ЦСКА