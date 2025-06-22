"Было бы круто, если бы они перехватили сейчас Слуцкого. Это для них было бы сильным решением. Или если бы полгода назад перехватили Карпина. Если мы говорим о русских тренерах, то такого уровня сейчас мало специалистов. Мне кажется, и Черчесов даст им больше, чем сегодняшний Семак. Серьезно! Если придет Черчесов, он даст "Зениту" больше. Вот увидишь — мы будем говорить в декабре, и "Зенит" не будет производить впечатления, даже купив 35-миллионных футболистов", — сказал Гурцкая "РБ Спорт".
"Зенит" под руководством Сергея Семака шесть лет подряд выигрывал Российскую Премьер-Лигу. Тренер возглавил петербургскую команду в мае 2018 года. С тех пор питерцы лишь раз не смогли завоевать чемпионство. По итогам прошедшего сезона "Зенит" впервые при Семаке финишировал вторым, уступив один балл "Краснодару".
Год назад клуб продлил контракт с тренерским штабом команды. Новое соглашение с Сергеем Семаком действует до лета 2030 года.
Гурцкая: если придет Черчесов, он даст "Зениту" больше, чем Семак
Агент Тимур Гурцкая высказался о возможных кандидатурах на замену Сергею Семаку на посту главного тренера "Зенита" среди российских специалистов.
Фото: ФК "Зенит"