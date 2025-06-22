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Агент Сафонов: у Карпина играет тот, кто сильнее, неприкасаемых в "Динамо" не будет

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о перспективах футболистов "Динамо" от работы с Валерием Карпиным.
Фото: РФС
" Карпина играет тот, кто сильнее. Неприкасаемых не будет, в том числе и иностранцев. Знаю только, что есть хорошие тренеры, а есть хреновые. У Карпина есть качества, при нем раскрываются молодые ребята, посмотрите на "Ростов", - сказал Сафонов "РБ Спорт".

Московское "Динамо" объявило о назначении Валерия Карпина главным тренером команды в июне. Ранее весной специалист покинул "Ростов", сославшись на желание сконцентрироваться на работе в сборной России. В РФС заявили, что тренеру разрешили совмещать посты до возвращения России на официальные международные турниры.

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