Сергей Юран - о Кононове: если приходишь как пиджак, то ждать иного результата не стоит

Бывший нападающий "Спартака" Сергей Юран высказался о ситуации, в которой оказался главный тренер "Спартака" Олег Кононов.



Фото: Sport24