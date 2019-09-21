Вадим Васильев: если бы я занимался трансфером Дзюбы, он бы уже играл в АПЛ

В гостях у программы «Инсайдеры» экс-руководитель Монако Вадим Васильев. Почему Мбаппе выбрал ПСЖ, а не Реал и как это вести сделку на 180 млн евро. Правда ли, что Васильева звал Спартак и в каком качестве Вадим вернётся в футбол. Смотрите сегодня в 21:55 на @matchpremier pic.twitter.com/98YagAFSyu — Nobel Arustamyan (@ANobelito) September 21, 2019

Экс-руководитель "Монако" Вадим Васильев в интервью комментатору Нобелю Арустамяну для передачи "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер" выразил уверенность в том, что смог бы трудоустроить нападающего "Зенита" Артема Дзюбу в английской Премьер-лиге.Дзюба неоднократно признавался в желании попробовать свои силы в АПЛ, но до перехода дело так и не дошло."Дзюба? Если бы я этим занимался, он бы уже играл в АПЛ", — сказал экс-руководитель "Монако".Васильев также поделился мнением о том, кто из российских игроков, выступающих в чемпионате России, стоит больше 20 миллионов евро: "Думаю, уже сейчас это Чалов. Миранчуки? Где-то близко".