«Глушенков в конце того года был хмурый, неулыбчивый, видно было, что на него что-то давило. А сейчас абсолютно спокойный человек, улыбчивый. По глазам видно, что уверенный в своих силах, и это видно по игре», - цитирует Радимова «Матч ТВ».
Сегодня, 13 июля, «Зенит» разгромил в товарищеском матче сербскую «Войводину» со счетом 7:1. Глушенков забил два гола в этой игре.
В минувшем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 26 матчах за клуб из Санкт-Петербурга во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.
Радимов - о Глушенкове: в конце того года он был хмурый, а сейчас спокойный человек, улыбчивый
Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов высказался о нападающем «сине-бело-голубых» Максиме Глушенкове.
Фото: ФК "Зенит"