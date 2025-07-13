«Челси»: Санчес, Гюсто, Чалоба, Колуилл, Кукурелья, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Палмер, Жоао Педро.
«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Невеш, Витинья, Руис, Дембеле, Дуэ, Кварацхелия.
Матч состоится на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США). Начало - в 22:00 (по мск).
Напомним, «Челси» в 1/8 финала обыграл «Бенфику» (4:1), в четвертьфинале лондонцы переиграли «Палмейрас» (2:1), а в полуфинале выиграли у «Флуминенсе» (2:0). В свою очередь, «ПСЖ» в 1/8 разгромил «Интер Майами» (4:0), в 1/4 подопечные Луиса Энрике обыграли «Баварию» (2:0), а в полуфинале парижане оказались сильнее мадридского «Реала» (4:0).
Стали известны стартовые составы "Челси" и "ПСЖ" на финал Клубного чемпионат мира
Лондонский «Челси» и французский «ПСЖ» объявили стартовые составы на финал Клубного чемпионата мира-2025.
Фото: ФИФА