"Вы понимаете, что такое 20 миллионов для нашего чемпионата? За такие человек должен определять результат. Задавать движение команды, настроение и так далее. Ритм, страсть. А Филипп ходит по полю пешком...
Мне сложно сказать, в чем причина Физически не готов? Или что-то еще. Но дело не только в этих 20 миллионах. Нжи и все остальные — это деньги, которые "Динамо" выбросило на ветер.
За такие деньги он уже должен был штук пять забить. Да дело даже не в голах. Он должен вести за собой команду. Вы же видели вчера матч "Милана" с "Интером". Сейчас все нападающие умеют обороняться, возвращаются назад. Не понимаю, почему наши футболисты так не делают. Мне кажется, человек, купленный за 20 миллионов, должен настраивать себя без тренера, забивать, отдавать и еще сам разбирать игру", — приводит слова Кобелева "Спорт-экспресс".
Андрей Кобелев: "Динамо" выкинуло 20 миллионов евро на ветер. Филипп ходит по полю пешком
Бывший главный тренер и полузащитник "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о новичке москвичей Максимилиане Филиппе, который был куплен у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.
Фото: Александр Мельников / Sportbox
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