Андрей Кобелев: "Динамо" выкинуло 20 миллионов евро на ветер. Филипп ходит по полю пешком

Бывший главный тренер и полузащитник "Динамо" Андрей Кобелев поделился мнением о новичке москвичей Максимилиане Филиппе, который был куплен у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

Фото: Александр Мельников / Sportbox