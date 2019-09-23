Алексей Сутормин: перенес свадьбу и оказался в расширенном списке сборной России

Полузащитник "Зенита" и сборной России Алексей Сутормин рассказал, как его свадьба совпала с попаданием в расширенный список национальной команды.— Ха-ха, нет. В тот вечер мы футбол особо не смотрели. Но получилось действительно смешно. Свадьбу мы с Мариной планировали за год, сначала назначили ее на 1 июня — на неделю раньше. Потом, когда появился календарь РПЛ, я понял, что на эти выходные у «Оренбурга» возможны стыковые матчи, поэтому лучше перенести и быть спокойным. Перенес и оказался в расширенном списке. Свадьбу можно было перенести еще раз, но Станислав Саламович позвонил и сказал, чтобы я занимался своими делами — на моей карьере в сборной это никак не отразится.