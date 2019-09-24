Дмитрий Сычев: для меня переход в "Казанку" не был пиар-ходом

Нападающий "Пюника" Дмитрий Сычев поделился воспоминаниями о времени в "Казанке", за которую он выступал с 2017 по 2018 год.

Фото: Благотворительный фонд «Подсолнух»