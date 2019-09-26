Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о работе наставника "Зенита" Сергея Семака.
"Семак, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России. Специалист, за работой которого интересно наблюдать. И уже достиг большого успеха. Но в субботу это будет игроцкое противостояние. Ребятам на поле выходить, они всё и решат. Исполнители всех тренерских замыслов – игроки. Вот исполнение всё и решит", - цитирует Семина "Спорт день за днем".
Юрий Сёмин: Семак, бесспорно, уже один из ведущих тренеров России
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