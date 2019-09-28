- Матч хороший. Болельщики получили огромное удовольствие.
Судейство? Скажу так: предвзятости я не вижу. А это самое главное. Ну а так и у "Зенита", и у нас, думаю, претензий много.
Закон суров, но справедлив. VAR суров, безжалостен, тормозит игру, но справедлив. Хотя томительные секунды, будь гол на последних минутах или нет, очень неприятны.
- Решили поберечь перед Лигой чемпионов Алексея Миранчука?
- Это вопрос к Юрию Павловичу. Но Алексей уже на подходе. Лучше было не рисковать.
"Локо" и "Зенит" главные претенденты на чемпионство? Я бы не загадывал, впереди ещё много игр. Формула, по которой живёт "Локомотив", - мы идём от игры к игре. По весне считать будем.
- То есть нет ощущения, что есть "Зенит", есть "Локомотив", а есть все остальные?
- Начало чемпионата убедительно показало, что это не так. Очки теряют все, в том числе и явные лидеры.
Успеет ли команда восстановиться к Лиге чемпионов? Должны, конечно. У победителей раны заживают быстрее.
- Не удивило, что только "Локомотив" успешно начал групповой этап еврокубков?
- Ничья на чужом поле это тоже хороший результат. С надеждой буду ждать следующих матчей ЦСКА и "Краснодара". Команды волевые, обученные, это был болезненный урок, который поможет им в дальнейшем. Надеюсь, только в еврокубках, - приводит слова Кикнадзе корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.
Василий Кикнадзе: судейство? Скажу так: предвзятости я не вижу (видео)
Президент "Локомотива" прокомментировал победу над "Зенитом" (1:0) в центральной встрече 11-го тура
Фото: Rusfootball.info
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