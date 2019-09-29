"Спартак" объявил об отставке Олега Кононова

"Спартак" на своем официальном сайте объявил об отставке главного тренера Олега Кононова.

Фото: ТАСС

"Руководство ФК "Спартак-Москва" приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера "Спартака" сразу после матча с "Оренбургом" в связи с неудовлетворительными результатами команды.



К следующему матчу с ФК "Краснодар" команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов", - говорится в сообщении.