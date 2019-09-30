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Экс-тренер "Шальке" Тедеско будет учить русский язык для работы в "Спартаке"

Бывший тренер "Шальке" Доменико Тедеско намерен выучить русский язык, сообщают Вести.ру.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
34-летний специалист собирается записаться на курсы ускоренного изучения. Помимо итальянского и немецкого Тедеско владеет английским языком и планирует выучить русский.

Тедеско возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.

Он был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Манчестер Сити".


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Теги: Тедеско Спартак Москва
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