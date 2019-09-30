Экс-тренер "Шальке" Тедеско будет учить русский язык для работы в "Спартаке"

Бывший тренер "Шальке" Доменико Тедеско намерен выучить русский язык, сообщают Вести.ру

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

34-летний специалист собирается записаться на курсы ускоренного изучения. Помимо итальянского и немецкого Тедеско владеет английским языком и планирует выучить русский.



Тедеско возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.



Он был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Манчестер Сити".