34-летний специалист собирается записаться на курсы ускоренного изучения. Помимо итальянского и немецкого Тедеско владеет английским языком и планирует выучить русский.
Тедеско возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.
Он был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от "Манчестер Сити".
Экс-тренер "Шальке" Тедеско будет учить русский язык для работы в "Спартаке"
Бывший тренер "Шальке" Доменико Тедеско намерен выучить русский язык, сообщают Вести.ру.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»