Игорь Шалимов назначен на пост главного тренера "Ахмата"



Бывший главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов назначен на пост наставника "Ахмата", сообщает пресс-служба грозненской команды.

Фото: "Чемпионат"

Во вторник, 1 октября, российский специалист прибудет в расположение грозненского клуба и будет готовить команду к предстоящему матчу чемпионата России с "Уфой". В тренерский штаб Шалимова в "Ахмате" войдут старший тренер Магомед Адиев, Равиль Сабитов и Андрей Митин.