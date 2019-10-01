"Разговоры о том, что "Оренбург и "Сочи" словно фарм-клубы для "Зенита"? Такие разговоры слышны после каждой нашей встречи. Но давайте посмотрим нашу домашнюю игру. Про судейство даже не стоит говорить. Карасев сам признался, что допустил ошибки как в одну, так и в другую сторону.
Но у нас был очень хороший содержательный матч, нанесли 20 ударов по воротам, была приличная игра вратаря, не попадали в пустые ворота. Раз есть какая-то такая связь, этот вопрос будет муссироваться, это будет обсуждаться. Теперь единственная задача "Оренбурга" во втором круге – обыграть "Зенит".
Как это представляют себе? Мы приходим и говорим ребятам: "Сегодня проигрываем "Зениту"?" Это же бред и абсурд, повсюду же разлетится в одну секунду. Как мы должны ребятам говорить: "Сегодня выходим и проиграем"? Что за бред?" – сказал в Федотов в эфире программы "Футбол России".
Владимир Федотов: "Оренбург" – фарм-клуб "Зенита"? Как это представляют себе? Мы приходим и говорим ребятам проигрывать?
Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов высказался о целях команды на вторую половину сезона.
Фото: официальный сайт ФК "Оренбург"
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»