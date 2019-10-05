– Гол дурацкий получился…
– Если залетел, значит не дурацкий. Погодные условия, но я ошибся, не снимаю с себя ответственности. Подвёл команду.
– Команда поддержала?
– Да, все люди, все ошибаются, всякое бывает.
– Насколько важно было набирать очки с командой, которая идёт на предпоследнем месте?
– А мы чем-то лучше их?
– Да, если вы идёте на 6-м месте, а они – на предпоследнем.
– По составу, финансированию, стадиону не считаю, что они хуже нас. Просто сегодня мы не проявили свои лучшие качества.
– «Уфа» обыгрывает лидеров, но проигрывает «Оренбургу», «Ахмату». Причина в настрое?
– Нет, это разные матчи, соперники, тактика. Первый тайм они играли лучше, второй – мы, но не забили свои моменты, – цитирует Беленова корреспондент Rusfootball.info.
Александр Беленов: а чем мы лучше "Ахмата"? (видео)
Голкипер «Уфы» Александр Беленов после поражения от «Ахмата» признал, что подвёл свою команду и не согласился с тем, что уфимцы лучше грозненцев, несмотря на турнирное положение.
Фото: Rusfootball.info
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