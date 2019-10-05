"Вырастешь — расскажу". Глушаков ответил на вопрос болельщика о том, почему ушел из "Спартака"

Во время общения с болельщиками полузащитнику "Ахмата" Дениса Глушакова задали вопрос о том, почему он покинул "Спартак", передаёт корреспондент Rusfootball.info.

Фото: Rusfootball.info

На вопрос одного из юных любителей футбола экс-капитан красно-белых ответил коротко: "Вырастешь — расскажу".



Отметим, что данный момент не попал в видео, где уфимские болельщики тепло общаются с Глушаковым.







Напомним, в сегодняшнем матче 12-го тура РПЛ "Ахмат" одержал выездную победу над "Уфой" со счетом 1:0.