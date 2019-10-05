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Федотов снимает второго московского тренера подряд. «Динамо» опять проигрывает

Бело-голубые, потратившие летом больше 30-ти миллионов евро на усиление, проиграли «Оренбургу» и теперь идут в зоне прямого вылета. Похоже, Хохлов - всё.


Когда «Динамо» переехало на новый стадион и пришли новые владельцы, не поскупившиеся в летнее окно, было ощущение, что унижения бело-голубых (ФНЛ, дежурные избиения в премьер-лиге) подходят к концу. Но всё оказалось не так радужно: после утренней победы «Ахмата» москвичи оказались в зоне прямого вылета. Команда к 12-му туру не побеждала полтора месяца (и даже вылетела от неосновного состава «Луча» из Кубка).

Боссы из ВТБ явно ожидали не такого сезона после того, как вбухали 30 млн евро в команду. Как и болельщики – поэтому тренер Дмитрий Хохлов оказался под жесточайшим прессом. Хотя ради справедливости надо заметить, что провалился и Роман Орещук, отвечавший за шопинг «Динамо»: Филипп оказался лентяем, Нжи проявил себя только идиотским скандалом, а Шиманьски хоть и старался, но показать что-нибудь убедительное не мог.

У «Оренбурга» совсем другая новейшая история. Наставник Федотов потерял лидера команды и лучшего бомбардира Сутормина даром («Что поделать, так договорились»), почти всю линию обороны и яркого вратаря, но перетерпел чудовищный старт и начал набирать очки. Встречу с «Динамо» бойко начинали именно хозяева – через левый фланг, где орудовал Зотов (а ещё ему помогал смещавшийся Терехов), «Оренбург» регулярно пробирался в штрафную москвичей. Отсюда же пришло первое острое проникновение, но успел вынести Шунич.


Первый удар по воротам в игре оформил всё тот же Зотов. Опорный хавбек гостей Каборе обрезался недалеко от штрафной, и крайний защитник имел возможность разбежаться и пробить – Шунин с трудом, но парировал.

«Динамо» было побледнее соперников, и всё более реальной казалась возможность, при которой Федотов снимет второго московского тренера подряд (на прошлых выходных «Оренбург» отправил в отставку Кононова). Но уже к середине тайма бело-голубые пришли в себя и выглядели уже намного предпочтительнее (и в плане владения, и в плане шансов на забитый мяч).

Но до перерыва, несмотря на возникшее преимущество, для гостей всё окончательно сломалось. Вратарь «Оренбурга» в одной атак взял сразу два тяжёлых удара – от Морозова и Панченко, - после чего пошёл ответ, в котором на вторую жёлтую сфолил Юсупов - и оставил партнёров в меньшинстве.

Сразу после этого Хохлов был вынужден выпускать Грулёва вместо Жоаозиньо: полузащитник получил травму. А в этот тяжёлый момент фанаты бело-голубых активно «поддерживали» своего тренера.

Сразу после перерыва «Оренбург» не смог использовать большинство. Москвичи даже в такой ситуации неохотно отдавали территорию, и хозяевам приходилось продвигаться с большим трудом.

Но в атаку «Динамо» практически не ходило. Оставшийся на острие Игбун отмечался только грязной игрой против защитников (судья не заметил хамство в адрес Шахова). А ведь в первом тайме нападающий успешно симулировал рядом со штрафной соперника. К скандальной игре «Уфы» против «Ахмата» добавлялись менее спорные, но всё же неприятные эпизоды второго матча.

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Федотов решил усилить атаку Кулишевым, и нападающий (так же было с ним и в матче против «Рубина»), выйдя по ходу второго тайма, оформил победный мяч. Терехов подавал с левого фланга, а Шунич не заметил за спиной противника. «Динамо» без возможностей забить проигрывало, при этом в меньшинстве. Какие здесь были надежды?


Команда Хохлова выглядело совсем обречённо. Настолько, что в ход пошли обратные замены - Грулёв покинул поле, хотя вышел незадолго до перерыва. Куда ближе бело-голубые были к тому, чтобы пропустить второй, чем сравнять. В одном из эпизодов дело чуть не закончилось автоголом, но Антон Шунин сумел принять мяч после рикошета от партнёра.

В итоге всё равно гости не устояли. Когда уже совсем близко было компенсированное время, «Оренбург» подавал очередной угловой и воспользовался неудачной игрой Антона Шунина на выходе. Это был конец.

Мало того, что «Динамо» проиграло - оно не смогло забить «Оренбургу», который в этом чемпионате ещё ни разу (!) не пропускал. Это, в принципе, наглядно иллюстрирует уровень безнадёги московской команды. Руководители обещали место Хохлову минимум до зимы, но теперь это выглядит просто странно: тренер провалился окончательно.


Фото: ФК "Динамо", кадр из трансляции "Матч Премьер", ФК "Оренбург"


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Теги: Динамо Оренбург
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