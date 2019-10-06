Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал появление своего клиента в стартовом составе армейцев в матче 12-го тура РПЛ против "Ростова". Участие футболиста во встрече было под вопросом из-за травмы.
"В прошлом матче Игорь получил травму, но сегодня выйдет в стартовом составе. Он сказал, что на поле себя чувствует комфортно и по ощущениям все в порядке. Готов ли он на 100%? Игра покажет", - цитирует Еремина Sport24.
Агент Дивеева - о выходе игрока в стартовом составе: Игорь сказал, что чувствует себя комфортно
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