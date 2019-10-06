Убрали Кононова, стало ещё хуже. «Спартак» выглядел жалко в Краснодаре, но дальше будет лучше?

Нет, само по себе поражение от «Краснодара» не стало чем-то удивительным или трагичным. Даже в столь разобранном состоянии южане сейчас превосходят москвичей. Скорее, удивило, насколько безвольно и печально выглядел «Спартак» в дебюте встречи.
Эксперименты или вынужденная ротация?
Новый главный тренер клуба (пока с приставкой и.о.) Сергей Кузнецов удивил ещё до матча. Примерно за час до игры стало известно, что матч пропустят многие лидеры «Спартака». Так, в стартовом составе не оказалось Гуса Тилла, Зелимхана Бакаева, Романа Зобнина, Андреса Шюррле и Эзекиеля Понсе. Позже Кузнецов объяснил отсутствие игроков медицинскими показателями и травмами. Получается, что из ротации была лишь замена Александра Максименко на Артёма Реброва. Тоже решение дискуссионное, учитывая, что Максименко второй раз подряд был признан болельщиками лучшим игроком «Спартака» по итогам месяца.
Бедный Спартак, после пиджака, пришёл Навальный #КраснодарСпартак pic.twitter.com/KpUvjf1yG4— Акопов Владимир (@Akopoff611) October 6, 2019
В первые минуты «Спартак» выглядел так, будто приехал играть в гостях с каким-нибудь «Ливерпулем» или «Реалом». Московский клуб был жалок, иного слова найти здесь трудно. Уже на 3-й минуте Алекс Крал ошибся на угловом, не дотянувшись до мяча. В итоге Маркус Берг с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.
На этом беды «Спартака» не закончились. «Краснодар» давил и на 20-й минуте увеличил преимущество. В этом голе отобразились все проблемы «Спартака» в защите. Ещенко почему-то сместился в центр, а Мирзов даже не посмотрел, что на углу штрафной в гордом одиночестве находится Петров. Пожалуй, этот гол вполне может стать мемом в стиле славного «памагите».
? Сергей Петров оказался без опеки в штрафной «Спартака» и точно пробил в дальний угол.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 6, 2019
? #КраснодарСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? «МАТЧ! КЛУБ»https://t.co/x4PbDA2Pry
Пациент жив или мёртв?
После столь ужасного начала матча начало попахивать разгромом. Тем удивительнее, что «Краснодар» сбавил обороты и позволил сопернику вернуться в игру. Возможно, южане решили просто сэкономить силы, или же москвичи посчитали, что им уже нечего терять. Но постепенно «Спартак» начал приходить в себя.
В первые 20 минут игры москвичи нанесли лишь 2 удара по воротам против 6 в исполнении соперника. До конца тайма «Спартак» приходил в себя, а на 45-й минуте забил. Джордан Ларссон, пожалуй, самый загадочный новичок эпохи Томаса Цорна, оказался в нужном месте и в нужное время. В итоге после скидки головой Ларссон с близкого расстояния отправил мяч в цель.
Вместо того, чтобы спокойно довести дело до разгрома, «Краснодару» пришлось оборонять преимущество. Южане довольно уверенно действовали на своей половине поля, только вот «Спартак» явно прибавил. В итоге во втором тайме «Спартак» уже превзошёл соперника по количеству ударов, пусть они были и не слишком опасными.
Список команд, набравших ноль очков за последние пять туров национальных чемпионатов.— AlexanderVishnevskiy (@a_vishnevskiy) October 6, 2019
?? - никто
?? - никто
?? - никто
?? - никто
?? - никто
??- Спартак
Во втором тайме «Спартак» задействовал Тилла и Понсе, но их выход уже толком ничего не изменил. Если бы москвичи спаслись в таком матче, то это было бы верхом несправедливости. Может, по счёту и получилось не так ужасно, но разница в классе команд была слишком очевидной.
Теперь фанаты довольны?
Примечательно, что в Краснодаре фанаты активно поддерживали «Спартак» на протяжении всего матча. Словно их любимая команда избавилась от тяжелого недуга и теперь всё пойдёт намного лучше. Только вот вряд ли сегодня «Спартак» подавал особые признаки жизни. Каких-то поводов для оптимизма пока нет.
06.10.2019. Краснодар-Спартак 2:1— @lenovol (@pStQ42ijA04y8T5) October 6, 2019
Фанаты «Спартака» вывесили баннер с цитатой Черенкова: «Главное – играть так, чтобы потом не было стыдно протянуть руку» pic.twitter.com/YLTKPEYUSH
Если все ждут Доменико Тедеско, который вроде как должен возглавить «Спартак», то эта кандидатура выглядит весьма странно и непонятно, как и нынешний «Спартак». И главное, на что способен Тедеско или кто-то другой с этим набором игроков, которых брали для другого тренера?
Как тут не вспомнить монолог великого классика?
Лучший чемпионат за всё время
Пока всё идёт к тому, что нынешний розыгрыш РПЛ может стать лучшим за последние годы. После 12-го тура сформировалась большая пятёрка (как в Англии в лучшие годы), которая и разыграет медали. Группа преследователей уже отстаёт на 10 и более очков. При этом ЦСКА, располагающийся на 5-м месте, отстаёт от лидеров всего на 1 балл. Пока абсолютно невозможно даже предположить, чем же всё это закончится. Но, похоже, будет безумно интересно.