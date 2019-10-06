Убрали Кононова, стало ещё хуже. «Спартак» выглядел жалко в Краснодаре, но дальше будет лучше?

? Сергей Петров оказался без опеки в штрафной «Спартака» и точно пробил в дальний угол. ? #КраснодарСпартак на #МАТЧПРЕМЬЕР ? https://t.co/yH9Ux8Qm1r ? «МАТЧ! КЛУБ» https://t.co/x4PbDA2Pry

Список команд, набравших ноль очков за последние пять туров национальных чемпионатов. ?? - никто ?? - никто ?? - никто ?? - никто ?? - никто ??- Спартак

06.10.2019. Краснодар-Спартак 2:1



Фанаты «Спартака» вывесили баннер с цитатой Черенкова: «Главное – играть так, чтобы потом не было стыдно протянуть руку» pic.twitter.com/YLTKPEYUSH