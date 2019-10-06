» » Убрали Кононова, стало ещё хуже. «Спартак» выглядел жалко в Краснодаре, но дальше будет лучше?

Убрали Кононова, стало ещё хуже. «Спартак» выглядел жалко в Краснодаре, но дальше будет лучше?

После поражения от «Оренбурга» казалось, что хуже уже быть не может. Олег Кононов обрадовал значительную часть болельщиков московского клуба, объявив о своей отставке. Но оказалось, что это лишь начало.

Нет, само по себе поражение от «Краснодара» не стало чем-то удивительным или трагичным. Даже в столь разобранном состоянии южане сейчас превосходят москвичей. Скорее, удивило, насколько безвольно и печально выглядел «Спартак» в дебюте встречи.

Эксперименты или вынужденная ротация?

Новый главный тренер клуба (пока с приставкой и.о.) Сергей Кузнецов удивил ещё до матча. Примерно за час до игры стало известно, что матч пропустят многие лидеры «Спартака». Так, в стартовом составе не оказалось Гуса Тилла, Зелимхана Бакаева, Романа Зобнина, Андреса Шюррле и Эзекиеля Понсе. Позже Кузнецов объяснил отсутствие игроков медицинскими показателями и травмами. Получается, что из ротации была лишь замена Александра Максименко на Артёма Реброва. Тоже решение дискуссионное, учитывая, что Максименко второй раз подряд был признан болельщиками лучшим игроком «Спартака» по итогам месяца.



В первые минуты «Спартак» выглядел так, будто приехал играть в гостях с каким-нибудь «Ливерпулем» или «Реалом». Московский клуб был жалок, иного слова найти здесь трудно. Уже на 3-й минуте Алекс Крал ошибся на угловом, не дотянувшись до мяча. В итоге Маркус Берг с близкого расстояния расстрелял ворота соперника.

На этом беды «Спартака» не закончились. «Краснодар» давил и на 20-й минуте увеличил преимущество. В этом голе отобразились все проблемы «Спартака» в защите. Ещенко почему-то сместился в центр, а Мирзов даже не посмотрел, что на углу штрафной в гордом одиночестве находится Петров. Пожалуй, этот гол вполне может стать мемом в стиле славного «памагите».




Пациент жив или мёртв?

После столь ужасного начала матча начало попахивать разгромом. Тем удивительнее, что «Краснодар» сбавил обороты и позволил сопернику вернуться в игру. Возможно, южане решили просто сэкономить силы, или же москвичи посчитали, что им уже нечего терять. Но постепенно «Спартак» начал приходить в себя.

В первые 20 минут игры москвичи нанесли лишь 2 удара по воротам против 6 в исполнении соперника. До конца тайма «Спартак» приходил в себя, а на 45-й минуте забил. Джордан Ларссон, пожалуй, самый загадочный новичок эпохи Томаса Цорна, оказался в нужном месте и в нужное время. В итоге после скидки головой Ларссон с близкого расстояния отправил мяч в цель.

Вместо того, чтобы спокойно довести дело до разгрома, «Краснодару» пришлось оборонять преимущество. Южане довольно уверенно действовали на своей половине поля, только вот «Спартак» явно прибавил. В итоге во втором тайме «Спартак» уже превзошёл соперника по количеству ударов, пусть они были и не слишком опасными.



Во втором тайме «Спартак» задействовал Тилла и Понсе, но их выход уже толком ничего не изменил. Если бы москвичи спаслись в таком матче, то это было бы верхом несправедливости. Может, по счёту и получилось не так ужасно, но разница в классе команд была слишком очевидной.

Теперь фанаты довольны?

Примечательно, что в Краснодаре фанаты активно поддерживали «Спартак» на протяжении всего матча. Словно их любимая команда избавилась от тяжелого недуга и теперь всё пойдёт намного лучше. Только вот вряд ли сегодня «Спартак» подавал особые признаки жизни. Каких-то поводов для оптимизма пока нет.



Если все ждут Доменико Тедеско, который вроде как должен возглавить «Спартак», то эта кандидатура выглядит весьма странно и непонятно, как и нынешний «Спартак». И главное, на что способен Тедеско или кто-то другой с этим набором игроков, которых брали для другого тренера?

Как тут не вспомнить монолог великого классика?



Лучший чемпионат за всё время

Пока всё идёт к тому, что нынешний розыгрыш РПЛ может стать лучшим за последние годы. После 12-го тура сформировалась большая пятёрка (как в Англии в лучшие годы), которая и разыграет медали. Группа преследователей уже отстаёт на 10 и более очков. При этом ЦСКА, располагающийся на 5-м месте, отстаёт от лидеров всего на 1 балл. Пока абсолютно невозможно даже предположить, чем же всё это закончится. Но, похоже, будет безумно интересно.


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Теги: Спартак Краснодар
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