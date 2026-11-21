Это нормально, это такое же дерби, как ЦСКА — "Спартак". Уверен, что болельщикам оно нравится. Матчи между нами, наверное, самые интересные в лиге — и по антуражу, и по игре", - сказал Лангович.
Южное дерби между "Ростовом" и "Краснодаром" состоится в рамках 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Матч второго круга чемпионата 2026/2027 пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов Арена", стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 15:15 по московскому времени.
Напомним, в первом круге ростовчане потерпели минимальное поражение в Краснодаре со счетом 0:1.
"Ростов" набрал 22 очка и занимает шестое место в турнирной таблице. Краснодарцы с 26 баллами находятся двумя строчками выше.
Источник: "Чемпионат"