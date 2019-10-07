Кирилл Новиков — и.о. главного тренера "Динамо"

фото: официальный сайт ФК "Динамо"

Специалист с мая руководит молодежной командой "Динамо". Под его руководством бело-голубые лидируют в первенстве молодежек РПЛ. С сегодняшнего дня Новиков будет совмещать две должности.



"Мы благодарны Кириллу Александровичу за то, что он согласился в очень непростой для клуба момент взять на себя управление главной командой. Причем сделал это без каких-либо условий и требований. Окажем ему полное доверие и помощь в работе. Надеемся и на то, что поддержат тренера и футболистов в ближайших очень важных матчах наши болельщики. К сожалению, у предыдущего тренерского штаба добиться нужного результата не получилось. Сейчас нам предстоит исправлять ошибки и двигаться вперед, сделав правильные выводы", — сказал гендиректор "Динамо" Юрий Белкин.



Кирилл — сын известного защитника московского "Динамо" Александра Новикова. Воспитанник СДЮШОР "Динамо". В 1997—2001 годах играл за юношеские сборные России до 16 лет, 18 лет, 21 года. Участник Чемпионатов Европы до 18 лет, 20 лет (1999—2001), чемпион Всемирных юношеских игр (1997). С 1997 года — игрок дубля "Динамо". В 2000—2002 годах провел 26 игр в чемпионате России, в 2001—2002 годах — игрок молодежной сборной России.



Из-за тяжелой травмы вынужден был закончить карьеру футболиста. В 2001 году закончил МГАФК (тренер-преподаватель). С мая 2016 года исполнял обязанности главного тренера молодежной команды "Динамо". С июня 2016 года по январь 2017-го - тренер "Динамо-2". С мая того года возглавил команду "Динамо-2" (Санкт-Петербург), которая по итогам сезона 2017/18 стала 10-й в зоне "Запад" Первенства ПФЛ. В связи с окончанием существования клуба вернулся в Академию "Динамо" Москва им. Л. И. Яшина, а с октября 2018-го года вошел в тренерский штаб молодежной команды "Динамо". 1 мая 2019 года возглавил ее после увольнения Владимира Корытько.