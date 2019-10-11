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Герасимов назвал главного конкурента "Зенита" в борьбе за победу в РПЛ

Бывший футболист "Зенита" Юрий Герасимов считает, что "Ростов" в этом сезоне составит питерскому клубу конкуренцию в борьбе за золото РПЛ.

"Вы удивитесь, но главным конкурентом питерцев я вижу… "Ростов". - Раньше я полагал, что самую интересную игру демонстрирует "Краснодар". Приятно было смотреть, но результата она не приносит. "Локомотив", наоборот, играет не слишком зрелищно, но надежно. "Зениту" для чемпионской игры не хватает стабильности. Какие-то игры питерцы здорово проводят, а в каких-то пешком ходят по полю. Вроде бы должны всех обыгрывать на классе, а что случилось в матчах с "Ахматом" или "Уфой"? Так же нельзя, такие команды нужно обыгрывать с закрытыми глазами! Получается, что класса так такового нет? И не только у "Зенита", у любого из лидеров РПЛ. Вы посмотрите выступление наших команд в еврокубках. "Локомотив" проиграл "Атлетико" - топ-клубу в масштабах Европы. Но остальные! Кому в Лиге Европы проигрывают? Абсолютно средненьким командам. Для "Краснодара" и ЦСКА, на мой взгляд, два поражения - ЧП! Дома-то должны обыгрывать аутсайдеров испанских!", - цитирует Герасимова "Спорт-уик-энд".


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Теги: Герасимов Зенит Ростов
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