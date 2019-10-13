Бывший полузащитник "Кубани" и "Спартака" Арас Озбилиз поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Валерия Карпина.
"Не думаю, что Карпин сильно изменился. В моем понимании это один из сильнейших тренеров России. Понимаете, менталитет русских и иностранных игроков отличается. А он может понимать разные культуры. Мне нравилось, во что он хотел играть. Важно, что он сам играл за границей. И он хорош как человек — ты можешь сказать ему что хочешь, и он тебя выслушает. Но если надо быть строгим — он будет строгим", - цитирует Озбилиза sport24.ru.
Озбилиз: Карпин - один из сильнейших тренеров России
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