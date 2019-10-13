Гордон раскритиковала судью дела об алиментах Новосельцевой

Глава юридической компании Екатерина Гордон, представляющая интересы экс-баскетболистки сборной России Катерины Новосельцевой (Кейру), рассказала о скандальном решении суда по делу об алиментах футболиста "Сочи" Ивана Новосельцева.
"Я занимаюсь взысканием алиментов, разделом имущества и арбитражными судами семь лет. Мы, юристы и адвокаты, стараемся не конфликтовать с судьями, потому что мы к ним приходим с другими клиентами. Но есть решения, когда я считаю нашим долгом говорить о них. Мне в такие моменты становится не страшно, а просто теряется интерес к профессии, потому что ты проделываешь гигантскую работу, а на выходе получаешь такое. Инна Агавердиева недавно работает судьей, что нарушает какие-то логические законы, так как сначала судьи приходят с какой-то верой, а потом превращаются в то, во что превращаются в большинстве случаев в нашей стране. Ей делать нечего в этой профессии! В течение судебного процесса она требовала от нас доказательства доходов Новосельцева, который получает официальную зарплату и доказательства расходов Кати. Это несложно, мы предоставили нужные чеки.
Мы говорим не про алименты на ребенка, а про алименты на мать. Алименты на ребенка — это, возможно, будет следующим шагом удивления для меня, если нам присудят что-то кроме четверти. По нашему законодательству, пока ребенку не исполнится три года, женщина имеет право на получение алиментов на себя. Тут важны два фактора: зарплата Новосельцева, у которого с ней все хорошо, в отличие от совести, и расходы Кати. Была проведена работа, все было предоставлено, но вдруг эта дама, ссылаясь на прожиточный минимум, присуждает 20 тысяч рублей. Это плевок и мне в лицо, как юристу, и Кате.
Здесь есть однозначный коррупционный момент. Судя по всему, Иван участвовал в некой бональной схеме своей футбольной команды. Я вижу это, получив счета из банка, он несколько раз снимал довольно крупные деньги в один и тот же день. После общения с футбольными сообществом, я поняла, что это нормально для многих футбольных команд, когда игрок получает большой гонорар, но на самом деле, на руках у него остается где-то 10%. Большую часть он отдает агентам, обратно в команду и людям, которые стоят над командой. Иван, видимо, участник схемы.
Ребята, все понятно, мы живем не в идеальном государстве, но есть решения, которые показывают коррупцию в судебной системе. Я готова с разрешения Кати предоставить все материалы дела, любой юрист, изучив их, поймет, что юристы здесь безупречны. Это просто судья, которая по какой-то причине принимает нелогичное решение. У меня за последнее время было несколько подобных случаев. 19 октября, в свой день рождения, я попробую санкционировать митинг и буду призывать юристов на него. В нашей стране с судом происходит беспредел! Пора юристам говорить об этом открыто.
Адвокат Новосельцева до сих пор не предоставил ни требований, ни идей. Он просто ходит на суд с блокнотиком. Я знаю работу адвоката, там обычно несколько папок с доказательной историей. По моей семилетней практике, так ходят те, кто договорился. Это мое подозрение! Из-за коррупционной составляющей женщины и мужчины боятся обращаться в суд, потому что все понимают, что купить судью проще, чем содержать собственного ребенка!
Это все надоело. От таких решений клиенты начинают меньше верить, аудитория начинает считать тебя бесполезной, смысл моей работы пропадает. Все периодически говорят на кухнях про продажных судей, давайте говорить об этом открыто! Надеюсь, меня поддержат", - цитирует Гордон Sport24.ru.
Гордон раскритиковала судью дела об алиментах Новосельцевой
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