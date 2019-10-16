В "Крыльях Советов" прокомментировали информацию о проблемах "Самара-Арены"

Председатель совета директоров Александр Фетисов рассказал о состоянии самарского стадиона.

Фото: Russia Today

- Появилась информация, что на "Самара Арене" могут быть проблемы в связи с недоделками...



- Я уверен, с нового года стадион перейдёт в собственность Самарской области. Работы действительно идут. Какие-то вопросы закрываются. Но арена безопасна и готова к проведению матчей. Появление такой информации в сети - последствия каких-то недобросовестных экспертов, которые преследуют свои цели.



Стадион достроен. На нём проводились матчи чемпионата мира. Это одна из лучших арен, которые у нас есть в стране. Есть вещи, которые доделываются, но они никак не сказываются на качестве футбольных матчей и безопасности.



Rusfootball.info