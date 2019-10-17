Форварду был вручен бюст с его собственным изображением.
В текущем сезоне Дзюба провел 12 матчей в РПЛ, забив пять мячей и сделав шесть результативных передач. Кроме того, на данный момент нападающий является лучшим в отборе Евро-2020 по системе "гол+пас". На его счету 9 забитых мячей и 5 результативных передач.
Болельщики подарили Дзюбе бюст с его собственным изображением
Нападающий "Зенита" и сборной России получил оригинальный подарок от болельщиков, передает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
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