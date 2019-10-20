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Грушевский: в РПЛ две беды: "Тамбов", играющий в Саранске, и "Уфа", играющая на засра***** газоне

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Уфы" (1:1) в 11-м туре Премьер-Лиги.
Фото: argumenti.ru
- Общие впечатления просто адски удручающие, - начал Грушевский. - Начну с того, что уфимцы большие молодцы! Они весь матч выкладывались на 200% и заслужили этот ничейный результат. Это хорошая команда, которая билась и столь желанный балл заработала. Отмечу и то, что ЦСКА вновь пропустил от "Уфы", оставив почти во вратарской трёх игроков соперника. Год назад было то же самое. Почему-то у ЦСКА на стандартах какая-то детская болезнь недоопеки. Надеюсь, в ближайшее время команда избавится от этой проблемы.

Но мы уже не в первый раз говорим о том, что столица Республики Башкортостан заслуживает адекватного стадиона и адекватного поля. А то что есть сегодня - это позор! Нельзя играть на таком газоне. Это искусственное покрытие, но выглядит так, будто это натуральный газон из середины 90-х. Молью что ли изъеденное поле. Кто-то шутит, что на таких полях можно картошку выращивать, но у меня есть подозрение, что выращивать там можно и что-то химическое... это просто позорище!

И на этом фоне немудрено, что "Уфа" набирает много очков на своём поле, в том числе и с лидерами чемпионата, потому что мало кто может сыграть в таких условиях в нормальный футбол. И в этом и заключается большой вопрос к ЦСКА по сегодняшнему матчу: стоило ли в традиционном для команды стиле пытаться играть в комбинационный и атакующий футбол? Может, стоило играть более примитивно... но мы не играем так, мы любим комбинации, пяточки и стеночки... сейчас вообще договоримся до "спартаковского стиля" (улыбается). Но есть подозрение, что на таком поле футбол ЦСКА был неуместен.

Нельзя командам страны, которая ещё год назад проводила ЧМ-2018 и предъявила всей планете идеальные стадионы и шикарные газоны, позволять выступать на таком поле. По этой теме есть вопросы как к организаторам чемпионата, так и к самой "Уфе". У нас сейчас 2 яркие беды: "Тамбов", играющий в Саранске, и "Уфа", играющая на засранском газоне. И я не оправдываю таким образом ЦСКА, ещё раз настаиваю, что все команды, потерявшие в Уфе очки, испытывали невыносимые сложности. Это антифутбол, играть там невозможно, и это поле понижает рейтинг и капитализацию РПЛ.

Я расстроен потерей очков и тем, что команда вновь не удержала победу с "Уфой", но это футбол, такое случается. Уфимцы заслужили эту ничью, они большие молодцы! Но как сделать так, чтобы хотя бы со следующего сезона ни одна команда больше не мучилась и не страдала на этом газоне... надеюсь, это станет большим вопросом для РФС и руководства лиги. Я не хочу обижать "Уфу", но этот вопрос нужно решать. Уверен, такая команда может набирать очки и в куда более приемлемых условиях.


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Теги: Грушевский ЦСКА Уфа Тамбов
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