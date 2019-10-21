Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о работе над улучшением поля на стадионе "Нефтяник".
"Мы прошлись по спецнормам, разбираемся с полем, сегодня картинка уже лучше выглядит. Нет дождя, поле чуть просохло. Оно ровное, нет никаких кочек и тому подобного. Такой цвет получился из-за органической крошки, когда она намокает, становится металлического цвета. Ничего больше сыпать пока не можем, потому что есть строгий регламент, ничего лишнего делать не будем. Мы стараемся все исправить, советуемся со специалистами, в том числе с теми, кто нам стелил. Постараемся сделать картинку лучше", - цитирует Газизова Sport24.ru.
Газизов: поле на стадионе "Уфы" уже выглядит лучше, оно ровное, там нет никаких кочек
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