6 футболистов "Зенита" вошли в символическую сборную 13-го тура РПЛ по версии InStat

Символическая сборная 13-го тура РПЛ: Сергей Рыжиков ("Крылья Советов"), Дуглас Сантос ("Зенит"), Александр Мартынович ("Краснодар"), Александр Пуцко ("Уфа"), Вячеслав Караваев ("Зенит"), Магомед Оздоев ("Зенит"), Себастьян Дриусси ("Зенит"), Александр Ломовицкий ("Арсенал"), Александр Коломейцев ("Локомотив"), Артем Дзюба ("Зенит"), Сердар Азмун ("Зенит").
? Символическая сборная 13-го тура #РПЛ по версии InStat Index— Российская Премьер-Лига (@rfpl) October 21, 2019
А как выглядела бы ваша сборная? ? pic.twitter.com/Hao0tcuWQ0