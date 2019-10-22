Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев рассказал, что легендарный вратарь "Динамо" и сборной СССР Лев Яшин является номером один среди советских и российских футболистов.
"Слава богу, что "Динамо" и те ребята, которые организовывали, всё это сделали. Потому что величие таких людей, как Яшин, надо поддерживать.
Яшин — один такой для советско-российского футбола? Спорный вопрос. Спартаковцы назовут другого, "Торпедо" назовёт Стрельцова… Но с точки зрения мирового уважения это, конечно, Яшин. Когда бы мы ни приезжали куда бы то ни было и ни говорили о том, что мы советские футболисты, все вспоминали Яшина. Тут вопросов нет.
В Италии это воспоминания, когда Маццола бил пенальти и не забил, в Англии — когда он играл за сборную мира в матче, который ознаменовал столетие английского футбола, и это опять Яшин. Поэтому он фигура номер один с точки зрения представления советских и российских футболистов", - цитирует Ловчева "Чемпионат".
Ловчев: величие таких людей, как Яшин, надо поддерживать
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