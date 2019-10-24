Ковалевски включил Крыховяка в сборную лучших польских футболистов за 100 лет

Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски составил символическую сборную польских футболистов за последние сто лет.В список игроков попал полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Также Ковалевски включил в сборную нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.Полностью команда выглядит следующим образом:Млынарчик — Кубицки, Жевлаков, Маевски, Пищек — Кшинувек, Крыховяк, Бонек, Блащиковски — Брыхчий, Левандовски.