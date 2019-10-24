Бывший вратарь "Спартака" Войцех Ковалевски составил символическую сборную польских футболистов за последние сто лет.
В список игроков попал полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк. Также Ковалевски включил в сборную нападающего "Баварии" Роберта Левандовски.
Полностью команда выглядит следующим образом:
Млынарчик — Кубицки, Жевлаков, Маевски, Пищек — Кшинувек, Крыховяк, Бонек, Блащиковски — Брыхчий, Левандовски.
Sport24
Ковалевски включил Крыховяка в сборную лучших польских футболистов за 100 лет
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